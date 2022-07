Don Pina: "Colocar a 'Guiné-Bissau no mapa' é mais que um projeto musical"

O cantor guineense Don Pina vai dar um concerto com o intuito de colocar a "Guiné-Bissau no mapa". O espetáculo está agendado para o dia 23 de julho no espaço Intro-House, no Cacém.

O evento contará com vários artistas guineenses como Maio Coopé, Iragrett Tavares, Charline Vaz e também Jalex, com quem Don Pina gravou o tema 'Hino', uma música sobre artistas guineenses, sejam artistas plásticos, escritores ou cantores. Todos colocam a Guiné Bissau no mapa.

Ao longo do videoclipe são expostas fotografias de homens e mulheres que marcam a cultura guineense.

"Acredito que existe uma necessidade de os artistas guineenses começarem a pisar grandes palcos também, por uma questão de representatividade. Já existe uma comunidade guineense vasta, aqui na Europa, que sente a necessidade de ver os seus artistas em palcos grandes. Tal como veem com outras comunidades também. O projeto 'Guiné-Bissau no Mapa', acaba por ser uma ideologia, mais do que um projeto de música", explica o cantor.

O concerto vai contar com cinco gerações de músicos guineenses no mesmo palco.