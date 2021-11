Duas crianças morrem devido ao mau tempo no centro de Moçambique

Duas crianças morreram devido ao mau tempo na província da Zambézia, no centro de Moçambique, anunciou esta segunda-feira fonte do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

A primeira criança, de sete anos, morreu após a queda de uma árvore, que estava próxima à sua casa. A menor "sofreu ferimentos na cabeça, tendo perdido a vida no local", disse Raul Guiliche, delegado do INGD no distrito de Mocuba, citado pela Rádio Moçambique.

O segundo menor, de 12 anos, terá sido "empurrado pelo vento contra a parede da varanda da sua casa", onde se encontrava, avançou o delegado do INGD, referindo que a criança perdeu a vida a caminho do hospital.

Segundo as autoridades, seis escolas foram destruídas na sequência do vendaval e um número não contabilizado de casas foram total ou parcialmente destruídas, afetando 24 famílias.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais.

A mais recente previsão sazonal indica que o centro de Moçambique pode sofrer mais intempéries que o resto do país na época chuvosa 2021/2022, acentuando um padrão de anos anteriores, disse o chefe do departamento de previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inam), Acácio Tembe, em entrevista à Lusa.

Na época chuvosa 2020/2021 Moçambique foi assolado por eventos climatéricos extremos com destaque para a tempestade Chalane e os ciclones Eloise e Guambe, além de outras semanas de chuva intensa e inundações.

As intempéries provocaram pelo menos 96 mortes, afetaram 676.314 pessoas e causaram ainda 150 feridos, de acordo com dados do Governo.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois dos maiores ciclones (Idai e Kenneth) de sempre a atingir o país.