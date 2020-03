Duas das últimas girafas brancas no Mundo mortas por caçadores furtivos

Duas girafas de pele branca foram mortas por caçadores furtivos esta terça-feira, no Quénia.

Segunda a CNN, os corpos dos animais foram encontrados já cadáver, na reserva Ishaqbini Hirola em Garissa County, no Quénia, por funcionários do Serviço de Vida Selvagem, que foram chamados depois de relatos que as girafas não eram avistadas há algum tempo.

Estima-se que a fêmea adulta e a sua cria estivessem na reserva há cerca de quatro meses. Resta agora uma girafa branca macho.

"Somos a única comunidade no mundo com a guarda das girafas brancas", afirma Mohammed Ahmednoor, diretor da reserva.

As girafas, uma fêmea adulta e a sua cria, foram avistadas pela primeira vez em 2017, gerando um enorme interesse pelos turistas de várias partes do mundo.

A cor dos animais deve-se a uma condição genética, conhecida como leucismo, um défice nas células pigmentárias.

Apesar do Serviço de Vida Selvagem no Quénia ter afirmado que os animais eram as únicas girafas brancas no mundo, outra foi avistada no Tarangine National Park, na Tanzânia, em janeiro de 2016.