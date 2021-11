Duas explosões na capital do Uganda fazem pelo menos dois mortos

Duas explosões no centro da capital do Uganda esta terça-feira fizeram pelo menos dois mortos e "dezenas" de feridos, de acordo com a televisão local.Uma das explosões foi junto ao parlamento e outra perto de uma esquadra da polícia, avançou a Reuters. Há ainda relatos de vários carros incendiados.Ainda não foram esclarecidas as causas das explosões.É de recordar que no mês passado o Estado Islâmico reinvindicou a responsabilidade por uma explosão no Uganda. Ainda no mês passado, um homem-bomba fez-se explodir num autocarro, ferindo várias pessoas.