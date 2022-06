Duas mulheres detidas por matarem os filhos em Angola

Duas mulheres angolanas foram detidas, acusadas de assassinar os filhos em dois casos distintos, num total de quatro crianças mortas, durante a semana passada, informou esta segunda-feira a polícia de Luanda.

Segundo o porta-voz do comando provincial de Luanda da polícia, Nestor Goubel, no primeiro caso, a mulher está a ser acusada do crime de homicídio voluntário por esfaqueamento, pela morte dos filhos de 9, 7 e 4 anos.

O crime terá sido cometido quando a mulher retirou as crianças da casa do ex-marido, tendo no meio do caminho entrado para uma residência inacabada e esfaqueado os filhos de 9 e 7 anos, que tiveram morte imediata.

A terceira criança foi socorrida por populares, que a levaram para um hospital, mas acabou por falecer devido à gravidade dos ferimentos.

Uma outra criança conseguiu fugir, disse à Lusa Nestor Goubel.

O porta-voz da Polícia de Luanda salientou que, no outro caso, a mulher é suspeita de ter matado o filho de 1 ano.

Nestor Goubel frisou que os vizinhos ouviram os gritos da criança e intervieram, mas esta acabou por falecer.