Duas pessoas morrem carbonizadas em ataque a autocarro com cocktails molotov no Senegal

Duas pessoas morreram carbonizadas e cinco ficaram gravemente feridas em Dakar, esta terça-feira, quando atacantes lançaram cocktails molotov contra um autocarro de passageiros durante a hora de ponta na capital do Senegal. O incidente, descrito pelo Ministério do Interior como um ato "terrorista", ocorreu apenas um dia depois de o governo ter dissolvido um dos principais partidos da oposição.O incidente vem na sequência de meses de agitação no Senegal, relacionados com o facto de os opositores políticos do Presidente Macky Sall terem sido considerados marginalizados antes das eleições do próximo ano, avança a Reuters.Numa publicação do Ministério do Interior, o motorista do autocarro explica que homens se aproximaram quando ele parou para deixar sair um passageiro. "Ele tinha um cocktail molotov nas mãos, não percebi. Foi quando o cliente estava a sair que ele atirou o cocktail".