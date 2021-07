Dupla tenta matar o presidente de transição do Mali à facada

O Presidente de transição do Mali, Assimi Goïta, sofreu esta terça-feira uma tentativa de ataque com faca quando se encontrava na Grande Mesquita em Bamako a participar no rito muçulmano de Eid al-Adha, a Festa do Sacrifício.

Segundo a agência AFP, duas pessoas tentaram apunhalar o coronel Assimi Goïta, que foi retirado do local, sem que se mostrasse ferido.

"Foi depois da oração e do sermão do imã [...] que o jovem tentou apunhalar Assimi (Goïta) por trás, mas (foi) outra pessoa que ficou ferida", confirmou à AFP Latus Tourè, mordomo da grande mesquita.