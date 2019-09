Economia moçambicana piora no último trimestre

A consultora de risco AON piorou a análise que faz sobre a capacidade que o Governo de Moçambique tem para estimular financeiramente a economia, vincando que só o setor bancário escapa à classificação de 'alto risco'."A capacidade do Governo de Moçambique estimular a economia piorou para 'muito elevado' neste trimestre", escrevem os analistas da consultora de risco AON na análise trimestral que fazem ao risco político mundial e por regiões."No geral, o país é de alto risco, classificando-se como de risco elevado ou muito elevado em todas as categorias com exceção do setor bancário", apontam os analistas.Comentando a reestruturação dos títulos de dívida soberana no valor de 726,5 milhões de dólares, a AON escreve que "o acordo pode fazer o país recuperar o acesso ao Fundo Monetário Internacional (FMI), suspenso desde 2016, e ultrapassar o escândalo envolvendo empresas públicas".Por outro lado, contrapõem os analistas, o Governo e a oposição assinaram um acordo de paz que "deve remover um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento da exploração de gás natural".