Efeito do conflito em Cabo Delgado na fome foi como um tsunami, afirma ONG

O diretor em Moçambique da organização não-governamental Ajuda em Ação comparou esta quarta-feira o efeito do conflito em Cabo Delgado na insegurança alimentar a "um tsunami que passou numa praia onde as ondas grandes já eram prevalecentes".

Ao intervir hoje num 'webinar' intitulado "Conflito Armado e Insegurança Alimentar: do Mundo ao caso de Moçambique", organizado pela Ajuda em Ação, Jesus Marty recordou que a situação alimentar em Moçambique e, em particular na província de Cabo Delgado (norte), que desde 2017 é aterrorizada por ataques de rebeldes armados, já era problemática antes do início do conflito.

Moçambique está classificado como 181.º de 189 países no Índice de Desenvolvimento Humano, lembrou Marty, acrescentando que na província de Cabo Delgado 44,8% da população vive abaixo do limiar da pobreza, a esperança de vida é de 48 anos, o analfabetismo de 60,7% e a cobertura da rede de água de 44%.