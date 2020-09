Egito ultrapassa 100 mil casos de contágios com Covid-19

O Egito ultrapassou na segunda-feira os 100 mil casos de pessoas infetadas com Covid-19, disse esta terça-feira o ministro da Saúde do governo do Cairo.

O país, com mais de 100 milhões de habitantes, anunciou o primeiro caso do novo coronavírus a 14 de fevereiro, tendo registado na segunda-feira à noite um total de 100.041 contágios e 5.541 óbitos provocados pela doença.

Em março, as autoridades implementaram medidas contra a propagação da pandemia, tendo sido encerrados os locais de culto, cafés, restaurantes e aeroportos.