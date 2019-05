Eletricidade de Moçambique vai vender 70 megawatts ao Botsuana

A Eletricidade de Moçambique (EDM) vai fornecer 70 megawatts de energia ao Botsuana até setembro deste ano, no âmbito de um acordo que entrou em vigor este mês, anunciou esta quarta-feira a companhia moçambicana."Em abril, a EDM e a sua contraparte tsuana concluíram um acordo de fornecimento de energia, que entrou em vigor em maio, prevendo a venda de 70 megawatts até setembro", disse o administrador da EDM para a Área de Mercados, Adérito de Sousa.A operação vai permitir à EDM encaixar cinco milhões de dólares por mês ao longo da duração do acordo.Adérito de Sousa adiantou que os dois países estão em negociações para que Moçambique volte a fornecer energia ao Botsuana, entre 2020 e 2022.Além do Botsuana, a EDM vende energia diretamente ao Lesotho e a um consórcio de fornecedores da África Austral, que depois cede a alguns estados da região.