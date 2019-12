Eleições decisivas na Guiné-Bissau decorrem hoje

Os eleitores da Guiné-Bissau voltam hoje às urnas na segunda volta das presidenciais, que coloca frente a frente o candidato do PAIGC, Domingos Simões Pereira, com o ex-primeiro-ministro Umaro Sissoco Embaló, do Madem-G15, numas eleições que são decisivas para o futuro do país após vários anos de instabilidade política e social.Simões Pereira foi o vencedor da primeira volta, em novembro, com 40,13% dos votos, enquanto Embaló ficou em segundo lugar com 27,65%.Nesta segunda volta, o candidato do Madem-G15 conta com o apoio dos candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugar na primeira volta, respetivamente, Nuno Nabiam, da APU-PDGB, e o presidente cessante José Mário Vaz. Ambos recolheram, juntos, cerca de 25% dos votos na primeira volta, o que parece dar vantagem a Embaló nesta segunda ronda, embora não seja certo que a recomendação de voto seja seguida pelos seus apoiantes.Ambos os candidatos prometeram respeitar os resultados e apelaram ao voto dos 760 mil eleitores guineenses. Domingos Simões Pereira defendeu na campanha que o país "precisa de curar as feridas" e prometeu unir os guineenses, enquanto Umaro Sissoco Embaló prometeu continuar o legado de José Mário Vaz, embora "sem permitir insultos" à figura do chefe de Estado.