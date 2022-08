A campanha eleitoral angolana chegou ontem ao fim com os dois principais partidos a optarem por abordagens diferentes: enquanto a UNITA, maior partido da oposição, juntou milhares de apoiantes num grande comício em Luanda por entre apelos à “alternância democrática”, o Presidente João Lourenço, candidato do MPLA, que já tinha encerrado a campanha no fim de semana, participou, também na capital, num encontro com mulheres angolanas, às quais pediu “para votarem no seu filho”.









