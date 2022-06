O Presidente angolano, João Lourenço, anunciou esta sexta-feira que as próximas eleições gerais vão decorrer no dia 24 de agosto.O anúncio foi feito durante a reunião do Conselho da República, em Luanda, convocado de propósito para o efeito. Os eleitores vão escolher nestas eleições o próximo Presidente da República e os membros da Assembleia Nacional.Os partidos têm 20 dias para apresentar as candidaturas ao Tribunal Constitucional.