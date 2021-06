Eleições na Etiópia reavivam receios de violência num país com 80 grupos étnicos

A Etiópia realiza segunda-feira as suas sextas eleições gerais num clima de incerteza e receio de uma nova espiral de violência étnica e onde cresce a contestação às políticas do primeiro-ministro, Abiy Ahmed.

Na divisão da Etiópia num estado federal étnico em 1995, liderado então pela Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF), apesar das constantes queixas de exclusão dos outros grupos, encontra-se na origem das atuais tensões e desconfianças tornadas mais visíveis pelas reformas democráticas do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, de etnia oromo, e no poder desde abril de 2018.

As promessas de uma Etiópia unida e centralizada sob a liderança do Partido da Prosperidade (PP) com o qual pôs fim à Frente Popular Democrática Revolucionária Etíope multiétnica - controlada durante 27 anos pela TPLF - não se concretizaram.