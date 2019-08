Eleito novo porta-voz do braço armado que contesta liderança da Renamo no centro de Moçambique

A autoproclamada Junta Militar da Renamo, que contesta a liderança do atual presidente do principal partido de oposição em Moçambique, Ossufo Momade, elegeu esta sexta-feira João Machava como porta-voz do grupo.



João Machava é tenente coronel e, à revelia da estrutura oficial do partido, foi eleito numa reunião que juntou perto de 80 pessoas da autoproclamada Junta Militar no interior das matas da Gorongosa, centro de Moçambique, e que termina na segunda-feira, prevendo-se também a eleição de um novo presidente.

