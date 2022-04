Eleitores votam terça-feira na segunda volta das presidenciais timorenses

O maior número de eleitores de sempre vota terça-feira na segunda volta das presidenciais timorenses, para escolher entre o atual Presidente, Francisco Guterres Lú-Olo, e o ex-chefe de Estado José Ramos-Horta.

José Ramos-Horta, que venceu a primeira volta com 46,51% dos votos, parte como favorito na votação para determinar quem lidera o país até 2027, à frente de Francisco Guterres Lú-Olo, que obteve a 19 de março 22,14% dos votos.

Na segunda volta, os apoios nacionais polarizaram-se em torno das duas candidaturas, com Lú-Olo a somar ao apoio da Fretilin o dos seus dois parceiros no Governo, o Partido Libertação Popular (PLP) do primeiro-ministro Taur Matan Ruak e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) de José Naimori.