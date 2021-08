Embaixador da Gâmbia em Bissau morre vítima do novo coronavírus

O embaixador da Gâmbia para a Guiné-Bissau, Lamine Dob, morreu esta quarta-feira no hospital nacional Simão Mendes, em Bissau, vítima de Covid-19, disse fonte familiar.

O diplomata gambiano, que representava também a Gâmbia na Guiné-Conacri e Cabo Verde, começou a sentir-se mal no domingo quando foi levado para o hospital, acabando por não resistir às complicações provocadas pela doença, explicou a mesma fonte.

Lamine Dob começou a exercer as funções de embaixador na Guiné-Bissau em fevereiro de 2020.

Antes de ser nomeado embaixador, Lamine Dob exercia funções de ministro do Comércio e da Integração Regional, no Governo do atual Presidente gambiano, Adama Barrow.

O Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau tem alertado a população para a terceira vaga da pandemia no país e apelado para se vacinarem.

"Quero pedir ao povo guineense que se proteja contra a Covid-19. Estamos com uma terceira vaga muito forte, pior que a segunda, tanto em termos de mortalidade, como em número de casos", advertiu recentemente a alta comissária, Magda Robalo.

O aumento de casos levou o Governo guineense a decretar o estado de calamidade até 08 de setembro e a manifestar preocupação pela falta de capacidade de serem impostas as restrições para combate à doença em vigor, incluindo uso obrigatório da máscara, e pela falta de consciência dos riscos da doença e até de aceitação da existência de Covid-19 no país.

Segundo os últimos dados divulgados pelo Alto Comissariado, a Guiné-Bissau regista um total acumulado de 4.864 casos e 80 vítimas mortais.

Na terça-feira, havia no país, com cerca de dois milhões de habitantes, 550 casos ativos e 27 pessoas estavam internadas.