Embaixador de Angola em Portugal sublinha "transcendente significado histórico" do 4 de Fevereiro

Carlos Fonseca, embaixador de Angola em Portugal, recordou esta sexta-feira o 4 de Fevereiro, o dia do início da Luta armada de Libertação Nacional, e dia feriado em Angola, como "uma data de transcendente significado histórico quando um grupo de nacionalistas angolanos se levantou heroicamente para se opor e combater o poder colonial, num gesto que veio culminar, década e meia mais tarde, com a proclamação da Independência Nacional, a 11 de Novembro de 1975".

Em comunicado, que resume as comemorações oficias da importante data assinalada em Lisboa, o responsável sublinhou que "o feito do 4 de Fevereiro de 1961 em Luanda que galvanizou o sentimento nacionalista e patriótico, ocorreu em circunstâncias históricas determinantes, tanto no plano internacional, como internamente no território angolano".

Carlos Fonseca destacou ainda que, apos os eventos em Angola, "viria também a ter início a luta de libertação nacional na Guiné-Bissau em 1963 e Moçambique em 1964", apontando a evolução história que significou, especialmente perante a repressão do Estado Novo na altura.

No final do discurso, o embaixador apelou à participação nas eleições gerais em Angola: "Ttemos de cumprir o dever cívico de nos registarmos para que, quando formos chamados mais uma vez às urnas, possamos de facto escolher os nossos legítimos representantes. Só votando, é que realizamos o direito de ter uma participação activa na gestão do país e sermos dignos da herança daqueles que em 4 de Fevereiro de 1961 iniciaram uma longa jornada para que hoje, possamos livremente expressar o nosso desejo sobre o presente e o futuro. Juntos, angolanos, de mãos dadas para o futuro".