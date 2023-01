Embaixador de Moçambique da ONU fala em união de esforços da comunidade internacional

O embaixador de Moçambique nas Nações Unidas, Pedro Comissário Afonso, defendeu esta terça-feira em Nova Iorque que a comunidade internacional deve "unir esforços" para combater a "progressiva africanização do terrorismo".

O diplomata, que intervinha na cerimónia que assinalou o início do mandato de dois anos de Moçambique como membro não-permanente do Conselho de Segurança (CS) da ONU, classificou essa "progressiva africanização do terrorismo" como uma "das ameaças contemporâneas à paz e segurança internacionais".

Moçambique foi eleito membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU para o período de 2023 e 2024 em 09 de junho.