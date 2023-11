Embaixadora de Angola destacou "relações de excelência" e "privilegiadas" com Portugal

A embaixadora de Angola em Lisboa destacou sexta-feira a "excelência das relações" com Portugal, e salientou que "as relações económicas e de cooperação económica e empresarial são bases vitais de sustentação dessas relações privilegiadas".

Maria de Jesus dos Reis Ferreira, que discursava na cerimónia oficial comemorativa dos 48 anos de independência de Angola, que este sábado se assinalam, acrescentou ser "com satisfação" que o Estado angolano regista "a existência de mais de quatro mil empresas portuguesas desenvolvendo as suas atividades" no seu país.

A diplomata sublinhou que o governo angolano "vem desenvolvendo esforços porfiados para que o investimento privado direto em Angola tenha um crescimento mais impetuoso, sobretudo nas áreas prioritárias definidas por Angola e em que as empresas portuguesas detêm significativa experiência".

A este respeito, recordou que a visita que o primeiro-ministro, António Costa, efetuou em junho passado a Angola "permitiu aprofundar o diálogo e estreitar as relações de amizade e cooperação" bilaterais, "assim como reforçar parcerias em vários domínios, em particular no domínio económico e financeiro".

Ainda em relação a essa visita, a embaixadora angolana acrescentou que na ocasião foi anunciado sobre o "reforço do crédito governamental [por parte de Portugal], em mais de 500 milhões de euros, para apoio às empresas portuguesas que operam em Angola", considerando tratar-se de uma "contribuição tangível para ajudar o reforço da participação dessas empresas, também de acordo com o programa de governo para o desenvolvimento" do seu país.

Maria de Jesus Ferreira recordou ainda que, durante essa visita, "foram assinados importantes instrumentos de cooperação entre os dois países, com destaque para o Programa Estratégico de Cooperação 2023-2027, alinhado com as prioridades estratégicas do governo da República de Angola, delineadas no Programa Nacional de Desenvolvimento, e em áreas onde Portugal detém reconhecida experiência de vantagens comparativas".

Na rede social Facebook, O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal felicitou Angola pela passagem do 48.º aniversário da independência.

"Feliz Dia da Independência, Angola! As excelentes relações entre Portugal e Angola assentam em laços históricos e de amizade entre os dois povos e num compromisso partilhado para com a paz e a prosperidade", lê-se na mensagem divulgada.