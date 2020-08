Embaixadores de carreira em Cabo Verde passam de seis para 17

O novo quadro de pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidade de Cabo Verde prevê 17 embaixadores de carreira, com a reclassificação de categorias, face aos anteriores seis, segundo despacho governamental.

De acordo com a nova lista nominal do pessoal de carreira diplomática, consultada esta sexta-feira pela Lusa, além dos seis embaixadores já existentes, onze outros ministros plenipotenciários de nível III são promovidos, ao abrigo do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), à categoria de embaixador.

O documento (que não inclui embaixadores que não sejam de carreira, de nomeação política e atualmente em funções) foi publicado quinta-feira em Boletim Oficial, após homologação pela secretária de Estado para a Modernização Administrativa, e conta com 71 elementos do quadro diplomático, entre embaixadores, ministros plenipotenciários, conselheiros e secretários.

Envolve no total 64 promoções ao abrigo do novo estatuto.

Segundo informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Cabo Verde conta com embaixadas na Alemanha, Angola, Bélgica, Brasil, China, Cuba, Senegal, Espanha, Estados Unidos da América, França, Itália, Luxemburgo e Portugal, e consulados-gerais em Roterdão (Países Baixos), Boston (Estados Unidos) e São Tomé e Príncipe, além de vários cônsules honorários.

O Governo cabo-verdiano prevê ainda abrir este ano um consulado-geral em Londres, Reino Unido.

A instalação do consulado-geral na capital britânica - onde Cabo Verde conta apenas com um cônsul honorário - prevê um custo, no Orçamento do Estado de 2020, de 40 milhões de escudos (361 mil euros).