Embaló tomou posse na Guiné-Bissau sem aval da Justiça

O candidato Umaro Sissoco Embaló, declarado vencedor da segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, tomou esta quinta-feira posse sem a necessária validação do Supremo Tribunal de Justiça, agravando ainda mais a crise política no país.A cerimónia, que vários observadores descreveram como "simbólica", decorreu num hotel de Bissau, sob forte vigilância policial e militar e sem a presença dos membros do governo e dos partidos que constituem a maioria parlamentar, bem como de representantes da comunidade internacional, com exceção dos embaixadores da Gâmbia e do Senegal.Também não esteve presente o presidente da Assembleia Nacional, Cipriano Cassamá, que, de acordo com a Constituição guineense, é quem deve dar posse ao chefe de Estado. Em causa está a falta de validação do Supremo Tribunal de Justiça, que ainda está a analisar as alegações de fraude feitas pelo candidato derrotado, Domingos Simões Pereira.O ato contou, no entanto, com a presença do presidente da república cessante, José Mário Vaz, que de seguida acompanhou Embaló ao Palácio Presidencial para a transferência formal de poderes.O primeiro-ministro Aristides Gomes acusou Embaló de levar a cabo um "golpe de Estado com o patrocínio de José Mário Vaz" e considerou a tomada de posse como "uma atitude de guerra", garantindo que o governo não obedecerá a uma autoridade ilegítima.