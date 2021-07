Embarcação de migrantes africanos encontrada em Cabo Verde com cadáver a bordo

Uma embarcação artesanal com apenas um cadáver a bordo foi encontrada hoje ao largo da ilha cabo-verdiana de Santo Antão, suspeitando as autoridades marítimas de um novo caso envolvendo migrantes da costa ocidental africana.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Portos do Barlavento de Cabo Verde, Aguinaldo Lima, explicou que a embarcação, do "tipo piroga", habitualmente com mais de cinco metros de comprimento, foi avistada cerca das 11:00 (13:00 em Lisboa) por um barco de pesca, próximo de Santo Antão, no canal com a ilha de São Vicente, tendo sido rebocada para Porto Novo.

"A bordo tinha apenas um cadáver, já em relativo estado de decomposição. Suspeita-se que seja mais um caso de migrantes da costa ocidental africana, como tem acontecido nesta zona", disse Aguinaldo Lima.

As autoridades marítimas admitem que pela dimensão da embarcação e pela semelhança com casos anteriores, a piroga poderia transportar mais pessoas.

"Uma embarcação daquelas é muito grande para um único tripulante, mas não sabemos o que terá acontecido aos restantes", disse ainda comandante dos Portos do Barlavento de Cabo Verde.

As autoridades marítimas cabo-verdianas estão à procura de referências na embarcação para tentar encontrar a sua proveniência, tendo o Ministério Público em Santo Antão colocado a investigação a cargo da Polícia Judiciária.

Entre outros casos registados nos últimos anos no arquipélago, seis corpos foram encontrados em novembro de 2020 no mar da ilha cabo-verdiana do Sal, suspeitando-se que faziam parte da embarcação que deu à costa na mesma ilha no mesmo período com 66 migrantes africanos clandestinos a bordo.