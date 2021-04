Emirados Árabes Unidos doam 37 toneladas de alimentos à Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau recebeu esta quarta-feira, no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, um donativo de 37 toneladas de alimentos do Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Califa Bin Zayed al Nahyan.

"Estamos no mês sagrado e como estamos no contexto de pandemia e há dificuldades" os Emirados Árabes Unidos enviaram a ajuda, disse Djana Sano, conselheiro do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

O donativo de 37 toneladas, inclui açúcar, óleo, esparguete, leite, entre outros alimentos.

"É uma prova de grande amizade entre o Presidente da Guiné-Bissau e o seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos", disse.

O Ramadão começou em 13 de abril na Guiné-Bissau e deve terminar em 13 de maio.

A aparição da lua é o fator determinante para o início do Ramadão na Guiné-Bissau, onde persistem divergências entre as diferentes organizações representativas da comunidade muçulmana.

O calendário muçulmano é orientado pela lua. Tem 12 meses que podem variar entre 29 ou 30 dias ao longo de um ano.

O Ramadão é o nono mês do calendário muçulmano no qual os fiéis são obrigados a praticar o jejum, cumprindo assim o segundo dos cinco pilares da religião islâmica.

O jejum consiste em abstinência total de comer, beber, fumar, praticar sexo e praticar atividades lúdicas.

Durante o jejum, que vai do nascer ao pôr-do-sol, o fiel muçulmano deve rezar, visitar parentes, doentes, apoiar os necessitados, bem como ler de forma periódica o Corão.