Emmanuel Macron diz que França está pronta para combater terrorismo em Moçambique

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse esta sexta-feira que a França está pronta para assistir Moçambique a combater a violência armada na região norte de Cabo Delgado, desde que no âmbito de um "esforço africano" a pedido de Maputo.

"Discutimos há pouco com o Presidente Ramaphosa, a situação em Moçambique, e na semana passada tive a oportunidade de discutir também a situação com o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que participou na cimeira que organizámos em Paris", referiu Macron, no final de conversações bilaterais com o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa.

O chefe de Estado francês, que iniciou hoje uma visita oficial de dois dias à África do Sul, com a insegurança em África, incluindo no norte de Moçambique, e o combate à pandemia da covid-19 na agenda, sublinhou que a França "está muito ciente" que Moçambique enfrenta "grupos 'jihadistas'" que "ameaçam" a segurança regional.