Empreiteiras portuguesas reabilitam estradas no norte de Moçambique

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, considerou esta quarta-feira como "um sonho de várias gerações" o alargamento e asfaltagem da estrada nacional 104 entre Angoche e Nametil, província de Nampula, no norte, financiada pela União Europeia e envolvendo empreiteiras portuguesas.

"Qualquer pessoa que quer governar bem não pode dormir quando a população está a sofrer. E este ato de lançamento da primeira pedra desta estrada é a demonstração desse compromisso, apesar dos muitos problemas que o nosso país enfrenta", afirmou o chefe de Estado, na cerimónia realizada esta quarta-feira, na sede do distrito de Angoche, que prevê o alargamento e asfaltagem de quase 100 quilómetros deste troço de estrada, inserido no designado "corredor de Nacala".

Acrescentou que a empreitada, ao abrigo do programa "Promove Transporte", que pretende fomentar as acessibilidades no espaço rural, vai "beneficiar toda a região sul da província de Nampula", permitindo escoar a produção agrícola e pesqueira local, internamente e para o exterior, além de "dinamizar o grande potencial turístico" da região.

A União Europeia aprovou em julho último um contrato de financiamento para reabilitação de estradas nas províncias de Nampula e Zambézia, no valor total de 102,9 milhões de euros, empreitadas distribuídas em três lotes, todas ao abrigo do "Promove Transporte", entregues às empreiteiras portuguesas Mota-Engil e Conduril, conforme documentação a que a Lusa teve acesso esta quarta-feira.

À Conduril foram atribuídos os lotes 2 (Zambézia Gurue), no valor de quase 39,4 milhões de euros, e 3 (Zambézia Milange), no valor de 18,6 milhões de euros, enquanto a Mota-Engil recebeu o lote 1, de estradas rurais nas províncias de Nampula e Zambézia, por 44,9 milhões de euros.