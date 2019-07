Empresa angolana de capital português cria novo centro de hemodiálise em Angola

A Socifarma, empresa angolana participada pelo Grupo Cooprofar-Medlog, criou um novo centro de hemodiálise público em Angola, em parceria com o Governo, num investimento de 3,4 milhões de euros, adiantou esta quarta-feira.O centro tem capacidade diária para seguir 144 pacientes com insuficiência renal, mas a curto prazo prevê-se que aumente para os 180, referiu, em comunicado."Esta nova unidade permitirá melhorar a qualidade de vida e reduzir os custos a doentes que, atualmente, se veem obrigados a efetuar os seus tratamentos em Benguela, a quase 500 quilómetros [de Luanda -- capital de Angola]", sublinhou.Segundo a empresa, o novo centro de hemodiálise, localizado no Hospital Geral do Lubango, Província de Huíla, vai ser uma referência a nível nacional com tecnologia de última geração, servindo toda a região Sul de Angola.A Socifarma prestou o seu contributo através de apoio técnico e de `know-how´, ao nível da logística, formação de técnicos, instalação e manutenção de equipamentos.Além disso, o Governo de Angola contou ainda com a contribuição da Fresenius Medical Care, líder mundial no setor da hemodialise, para a edificação do centro."A criação de parcerias que conjugam o `know-how´ e o conhecimento técnico português, com a vontade e os meios disponíveis em países como Angola, tem-se revelado uma enorme mais-valia nas relações entre os continentes europeu e africano, com ganhos significativos para a sua população", frisou.A Socifarma, fundada em 2012, atua na área da distribuição farmacêutica em Angola e conta com 280 colaboradores portugueses e angolanos.