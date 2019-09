Empresa canadiana suspende operações na República Democrática do Congo por falta de segurança

A empresa canadiana de exploração de ouro Banro anunciou este sábado que suspendeu as operações em quatro das suas filiais na República Democrática do Congo por razões de segurança."O grupo Banro decidiu suspender as suas operações em quatro das suas filiais, bem como os contratos de trabalho de todos os seus empregados por motivos de força maior", escreveu o seu presidente, Brett Richards, numa carta enviada ao Inspetor-Geral do Ministério do Trabalho daquele país africano.Assim, a Namoya Mining SA, a Lugushwa Mining SA, a Kamituga Mining SA e a Banro Mining Congo SA deixam de operar no país devido às "muitas dificuldades" que estas empresas têm enfrentado nas operações de mineração".Entre os problemas estão as "sérias e contínuas preocupações de segurança na Namoya/Salamabila, incluindo assédio e invasões nas linhas de abastecimento do Banro, ataques no próprio local da mina e ameaças contra funcionários", disse Richards numa carta datada de terça-feira, e divulgada hoje pela AFP.