Empresa de eletricidade concluiu reposição provisória de energia após ciclones em Moçambique

A estatal Eletricidade de Moçambique (EDM) concluiu a reposição provisória das linhas de transmissão de energia, afetadas pelo ciclone Idai, em março, anunciou esta segunda-feira o presidente da empresa."Já estamos praticamente no fim, o resto do sistema na região centro está reposto", disse Aly Impija, presidente do conselho de administração da EDM, citado pelo canal privado STV.A EDM investiu 21 milhões de dólares (19 milhões de euros) na reposição da infraestrutura danificada pelas intempéries na zona centro do país.A empresa está a mobilizar mais recursos para a restauração definitiva das linhas de transmissão na mesma região.Quanto à zona norte do país, a EDM precisa de três milhões de dólares (2,7 milhões de euros) para a reposição provisória do sistema, estimando que para o restabelecimento definitivo, sejam necessários 103 milhões de dólares (93 milhões de euros).Até ao momento, a empresa estatal conseguiu arrecadar 47 milhões de dólares (42,5 milhões de euros).O ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em março, provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões de pessoas.A intempérie provocou cheias intensas que arrastaram aldeias, pontes, estradas e outras infraestruturas, criando lagos gigantescos que levaram semanas a desaparecer.A cidade da Beira, uma das principais do país, foi atingida pelo Idai, ficou severamente danificada e serviu de palco a uma gigantesca operação de mobilização de meios internacionais para apoio à população.A destruição atingiu ainda os países vizinhos do Zimbábue e Maláui.O ciclone Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matou 45 pessoas e afetou 250.000.Mais de meio milhão de pessoas ainda vivem em locais destruídos ou danificados, enquanto outros 70.000 permanecem em centros de acomodação de emergência, segundo o mais recente relatório da Organização Internacional das Migrações (OIM), de julho, que alerta para a falta de condições para enfrentar a nova época chuvosa, que começa em novembro.