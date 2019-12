Empresário chinês suspeito de falsificar dinheiro detido em Angola

A polícia angolana deteve um cidadão angolano e sete chineses em posse de mais de 50 milhões de kwanzas falsos (93 mil euros), suspeitos de contrafacção de dinheiro, no centro comercial Cidade da China, em Luanda, noticia esta sexta-feira a imprensa local.

Segundo a polícia angolana, o cidadão angolano, auxiliar de limpeza no centro comercial, foi detido enquanto fazia compras com notas falsas, no mercado da Estalagem, município angolano de Viana, tendo sido detetado pelas vendedoras.

Na sequência das investigações, já com o envolvimento do Serviço de Investigação Criminal (SIC) angolano, adianta a corporação, foram encontrados em posse do angolano 50,2 milhões de kwanzas falsificados.

Entre os sete chineses detidos na quarta-feira, está um empresário e proprietário de uma firma chinesa suspeito no envolvimento do esquema de contrafacção da moeda.

De acordo com o Procurador da República no município angolano de Viana, Luís Bento Júnior, a detenção dos sete cidadãos chineses deveu-se às acusações feitas pelo auxiliar de limpeza.

Segundo o magistrado judicial, as investigações prosseguem "em busca da verdade material" e os implicados continuam detidos.