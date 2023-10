Empresário português raptado em Joanesburgo foi resgatado

A Polícia Sul-Africana (SAPS) resgatou o empresário português Luís Freitas no leste de Joanesburgo após ter sido sequestrado durante quase 24 horas por nove suspeitos que foram detidos, anunciou esta terça-feira a força de segurança sul-africana.

"O empresário de 53 anos foi encontrado seguro e ileso pela brigada nacional antissequestro da SAPS [Polícia da África do Sul] numa casa em Kempton Park, na tarde desta terça-feira", referiu em comunicado a polícia sul-africana, salientando que se encontra "reunido com a família".

Segundo a nota, a que a Lusa teve acesso, o empresário luso foi sequestrado na noite desta segunda-feira no seu negócio, em Bramley, próximo do subúrbio de Alexandra, que dista cerca de 20 quilómetros do local onde foi encontrado em Kempton Park, leste da capital sul-africana.