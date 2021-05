Empresários na África do Sul angariam oito toneladas de produtos para vítimas dos ataques em Moçambique

Um grupo de empresários moçambicanos residentes na África do Sul angariou oito toneladas de diversos produtos para as vítimas da violência armada em Cabo Delgado, no norte do país, anunciou o promotor da iniciativa, esta segunda-feira.

"A organização foi criada para ajudar a enfrentar os desastres que se estão a abater sobre Moçambique. As nossas atenções estão viradas para Cabo Delgado, para ajudar as vítimas de guerra, através da doação de produtos alimentares e valores monetários", disse Laísse Lichucha, promotor da iniciativa, citado pela Televisão de Moçambique.

O grupo de empresários moçambicanos, através da Fundação Laísse Lichucha, pretende arrecadar, no total, 16 toneladas de produtos, avançou o responsável.

"O grande objetivo é ajudar Moçambique", reiterou.

"Já fizemos tantas ações aqui dentro [na África do Sul] e esta é a primeira para a nossa terra em questões relacionadas com a província de Cabo Delgado", acrescentou Nelson Nhantumbo, também membro da fundação.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes segundo o projeto de registo de conflitos ACLED e 714.000 deslocados de acordo com o Governo moçambicano.

O mais recente ataque ocorreu em 24 de março contra a vila de Palma, provocando dezenas de mortos e feridos, num balanço ainda em curso.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás com início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.