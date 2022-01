Encapuzados atacam transporte e matam uma pessoa em Moçambique

Três homens encapuzados mataram esta sexta-feira uma pessoa e feriram outras durante um ataque armado a uma viatura de transporte de passageiros na província do Niassa, norte de Moçambique, anunciou a televisão estatal.

O grupo montou uma barricada na estrada junto a Muoco, povoado do distrito de Máua, e disparou contra o veículo de transporte que ali circulava na manhã de hoje.

De acordo com o relato da Televisão de Moçambique (TVM), os agressores empunhavam também armas brancas e o veículo fazia a ligação entre Máua e Metarica, cujas sedes de distrito estão separadas por 70 quilómetros.

A zona do ataque situa-se no sul do Niassa, a menos de 100 quilómetros da província de Nampula.

Algumas povoações da região do Niassa têm sido alvo de ataques de grupos armados desde final de 2021, atribuídos pelas autoridades a insurgentes que estão em fuga da intervenção militar que os persegue em Cabo Delgado.

Desde julho de 2021 que uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes.

Cabo Delgado é uma província rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.