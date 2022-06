Dois "capacetes azuis" da missão da ONU no Mali (Minusma) morreram esta sexta-feira em consequência da deflagração de um engenho explosivo artesanal no centro do país, revelou nas redes sociais o porta-voz da missão, Olivier Salgado.

O rebentamento do engenho, além de vitimar mortalmente os dois soldados, de nacionalidade egípcia, provocou mais dois feridos do contingente da ONU, acrescentou.

A explosão ocorreu perto de Douentza (centro), no eixo rodoviário que se dirige para Tombuctu (norte).