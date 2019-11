Engenho explosivo mata criança e fere outra em Angola

A explosão de um engenho provocou a morte a uma criança e ferimentos a outra, na aldeia de Nzau-Évua, município de Mbanza Congo, província angolana do Zaire.

Segundo uma testemunha, citada pela agência noticiosa angolana, Angop, o incidente ocorreu terça-feira, quando as crianças de seis e quatro anos, brincavam com o dispositivo.

Manuel Nzinga, testemunha citada, referiu que o objeto se encontrava no quintal da casa dos menores, salientando que a zona foi muito afetada no tempo do conflito armado em Angola, que terminou em 2002.

Dados oficiais indicam que de janeiro a outubro deste ano foram já registados em Angola 25 acidentes com minas, que vitimaram 62 pessoas, sendo as províncias com o maior número de ocorrências Benguela, Bié, Cuando Cubango, Huambo, Malange e Moxico.

Recentemente, a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves, manifestou preocupação com a retirada de placas indicativas de campos minados, o que constitui perigo para a vida das pessoas.

Angola tem ainda perto de 1.200 campos por desminar, com explosivos, granadas, morteiros, obuses e bombas, e 95 áreas suspeitas não confirmadas, do total de 3.293 campos identificados até ao final do conflito armado no país, em 2002.

A maioria dos afetados nestes acidentes são jovens e crianças, ainda segundo dados do Governo angolano.