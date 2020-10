"Enorme tristeza e dor": Isabel dos Santos quebra o silêncio sobre a morte do marido

Um dia após a morte do marido, Sindika Dokolo, que perdeu a vida no Dubai, enquanto praticava mergulho, Isabel dos Santos reagiu, nas redes sociais, à morte do companheiro, com uma mensagem, escrita em nome de toda a família, em que agradece as demonstrações de carinho que tem recebido."É com profundo pesar e consternação que a família Dokolo, esposa, filhos, mãe, irmão e irmãs, neste momento de enorme tristeza e dor, lamenta informar o falecimento de Sindika Dokolo, na quinta-feira, 29 de outubro 2020, no Dubai.