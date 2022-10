Enxada faz explodir mina e fere gravemente jovem em Moçambique

Uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após bater com uma enxada num engenho explosivo, que se suspeita ser uma mina antipessoal usada na guerra, no centro de Moçambique, anunciou esta segunda-feira a polícia.

"Inadvertidamente a enxada acionou um engenho que acabou explodindo", num caso que ocorreu no fim-de-semana, no distrito de Gurué, disse Sidner Lonzo, porta-voz da polícia na Zambézia, citado pela Rádio Moçambique.

A explosão queimou as pernas da vítima, que está internada no Hospital Rural de Gurué, acrescentou.

A polícia tem feito apelos para que a população comunique sempre às autoridades a descoberta de objetos estranhos no campo.

Segundo as autoridades, trata-se do terceiro engenho explosivo encontrado este ano na Zambézia, dos quais dois foram encontrados no distrito de Morrumbala e não fizeram vítimas.

Engenhos explosivos perdidos, por desativar, são uma herança de tempos de conflito em Moçambique.

O país declarou-se livre de minas antipessoais em 2015, ao cabo de mais de duas décadas de um programa de desminagem em todo o país - que na altura era um dos cinco mais ameaçados do mundo.

No entanto, vários acidentes têm-se sucedido.

O caso mais grave aconteceu em setembro de 2020 quando sete pessoas morreram numa explosão em Pebane, também na província da Zambézia.