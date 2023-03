Época chuvosa já matou 198 pessoas em Moçambique

A atual época chuvosa, desde outubro, já matou 198 pessoas em Moçambique, anunciou hoje o Presidente Filipe Nyusi numa Comunicação à Nação.

Um quarto dos óbitos (53) aconteceu na última semana, entre 07 e 13 de março, com a segunda passagem do ciclone Freddy pelo país, sacrificando em especial a capital provincial de Quelimane e a província da Zambézia.

O chefe de Estado falava após visitar a região e anunciou a criação de uma nova comissão técnico-científica.

Será "um órgão de consulta para assuntos ligados às alterações climáticas, incluindo eventos extremos, analisando as causas e efeitos", explicou.

Filipe Nyusi espera que o grupo de especialistas recomende ao Governo "soluções para a prevenção, mitigação e adaptação" aos fenómenos climáticos extremos.

Para já, na zona afetada pelo ciclone Freddy, a prioridade é apoiar as 253.000 pessoas atingidas - entre as desalojadas e as que tiveram outros prejuízos -, reativar escolas e outos serviços essenciais.