Escritor e político angolano Agostinho Neto recordado em conferência da Embaixada de Angola em Portugal

A conferência "A Consciência Nacionalista Angolana na Poesia de Agostinho Neto" decorre esta sexta-feira através da aplicação Zoom.O evento, que aborda o tema da consciência nacionalista nas obras do escritor e político angolano, terá como anfitrião o Embaixador de Angola em Portugal, Dr. Carlos Alberto Fonseca, e um painel de vários oradores como a professora Dra. Inocência Mata, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o professor Dr. Paulo de Carvalho, Presidente da Academia Angolana de Letras, Professor Dr. Pires Laranjeira, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o Dr. Boaventura Cardoso, membro fundador da União de Escritores Angolanos, o Presidente do Conselho de Administração do Memorial de António Agostinho Neto, Dr. António fonseca, entre outros.A conversa será moderada pelo Dr. Luandino Carvalho, Adido Cultural em Portugal.