Espanha anuncia 1,6 milhões para projetos em Moçambique

A Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) anunciou esta segunda em comunicado que vai atribuir 1,6 milhões de euros para projetos em Moçambique.

O valor servirá para "impulsionar a igualdade de género, implementar soluções inovadoras que contribuam para a sustentabilidade ambiental e para a redução do fosso digital na educação profissional".

O financiamento abrange três programas da AECID.

O programa ELLAS+ vai financiar a emancipação de mulheres, prevenir casamentos prematuros e sensibilizar homens e jovens para "novas masculinidades", sensíveis ao equilíbrio entre géneros, com 350 mil euros em conjunto com o Ministério de Género, Criança e Ação Social.

No campo da educação, o projeto Educ@ a desenvolver com a Autoridade Nacional de Educação Profissional (ANEP) vai beneficiar de 300 mil euros para "melhorar a qualidade e inovação do sistema público moçambicano de educação técnico-profissional", recorrendo a tecnologias de informação.

Haverá ainda 476.100 euros destinados ao projeto Fontec, em parceria com o Conselho Municipal de Maputo para recuperação e conservação dos espaços verdes de mangal no bairro da Costa do Sol.

A verba total destinada pela cooperação espanhola para Moçambique este ano inclui ainda meio milhão de euros no âmbito do programa Saúde Covid-19, em conjunto com o Ministério da Saúde para fortalecimento de serviços sanitários essenciais afetados pela pandemia.