Espanha elogia resposta de Cabo Verde na pandemia

O Governo espanhol elogiou esta terça-feira a resposta das autoridades de Cabo Verde na gestão da pandemia da covid-19 e a capacidade do sistema público de saúde do arquipélago.

"O reconhecimento de como Cabo Verde está a gerir a pandemia da covid-19, o índice de vacinação, o reforço dos recursos em matéria de saúde, já se está a vacinar as crianças e já se está a vacinar com a terceira dose, tal como Espanha", disse aos jornalistas a secretária de Estado da Cooperação Internacional espanhola, Pilar Cancela Rodrigues, que hoje terminou uma visita oficial à Praia.

Mais de 70% da população adulta de Cabo Verde já está vacinada contra a covid-19, com duas doses, e 83% recebeu pelo menos a primeira dose. O arquipélago conta com um acumulado de 38.596 casos de covid-19 diagnosticados desde março de 2020, que provocaram 351 óbitos por complicações associadas à doença, e 38.124 recuperaram, permanecendo ativos ao dia de hoje 95 casos em todo o país.

Durante a manhã, a governante espanhola reuniu-se com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e com o Presidente da República, José Maria Neves, descrevendo, no final, que Cabo Verde continua a ser um "país irmão fiável para continuar a trabalhar".

A Espanha vai reintegrar o Grupo de Apoio Orçamental (GAO) de Cabo Verde com um financiamento de 600 mil euros para os próximos três anos para projetos da economia azul, conforme um acordo assinado na segunda-feira, na Praia, pela secretária de Estado espanhola.

Segundo Pilar Cancela Rodrigues, o acordo assinado no âmbito da V Reunião Mista de Cooperação entre os dois países - o último tinha sido em 2007 - tem a vigência de três anos de 2022 a 2024 e a Espanha vai apoiar em 600 mil euros os orçamentos de Cabo Verde, em desembolsos anuais de 200 mil euros.

"Foi uma visita muito interessante, para reafirmar laços entre Espanha e Cabo Verde", realçou a governante, esta manhã, após reunir-se com o Presidente da República, apontando que se assinalam hoje 44 anos desde os dois países estabeleceram relações diplomáticas.

Assumiu o reconhecimento de Espanha à normalidade democrática em Cabo Verde, que realizou no último ano três eleições nacionais, o seu reforço institucional, a sua capacidade de ter "instituições fortes" e "estabilidade", sendo "uma referência" em África.

Durante a visita, iniciada na segunda-feira e que terminou hoje, foram abordados assuntos ligados a setores estratégicos "muito importantes" para ambos os países, relacionados com a economia azul e o turismo.

"Espanha é uma potência no âmbito da pesca e no setor do turismo, somos dois países que compartilhamos as duas potencialidades no âmbito da economia", referiu.

Questionada sobre o que é que se pode esperar da cooperação entre Cabo Verde e Espanha no setor do turismo, afirmou que o lado espanhol pode ajudar a fortalecer a capacidade, destacando a formação como um passo "muito importante".

"Um dos setores com mais potencialidade em Cabo Verde em relação com o seu Produto Interno Bruto é o setor turístico, portanto, é necessário uma qualificação e uma formação", disse, acrescentando que através da cooperação é possível compartilhar essas potencialidades, sobretudo otimizando recursos e capacidades.

Pilar Cancela Rodrigues sublinhou que esta visita permitiu reafirmar o compromisso com Cabo Verde, não só por parte de Espanha, mas também do vizinho arquipélago espanhol das Canárias, com o qual existe uma "relação muito especial, de muita força e intensidade".

As relações diplomáticas entre Cabo Verde e Espanha iniciaram-se em 1977 e o primeiro acordo de cooperação foi assinado dois anos depois, tendo sido realizadas quatro reuniões da comissão mista até março de 2007, ano em que foi criada a missão diplomática permanente de Espanha na cidade da Praia e um escritório de cooperação técnica no arquipélago.

Em 2010, foi assinada uma adenda à última reunião da comissão mista e a partir daí as relações passaram a depender dos diferentes Planos Diretores de Cooperação Espanhola (PDCE).

De 2000 a 2020, a Espanha desembolsou mais de 100 milhões de euros a Cabo Verde e, no âmbito do GAO, entrou com mais de 20 milhões de euros em financiamento de 2007 a 2012.