Especialista coloca nível de infeção da Covid-19 na África do Sul nos 80%

A líder da maior seguradora privada de saúde em África disse hoje que 80% dos sul-africanos podem já ter sido infetados com covid-19, tornando o país um dos mais atingidos pela pandemia a nível mundial.

"Se sabemos a taxa de mortalidade da covid-19, podemos deduzir o nível provável de infeções", explicou a chefe da Discover Health, Emile Stipp, em declarações à agência de informação financeira Bloomberg, vincando que quatro em cada cinco sul-africanos podem já ter sido infetados.

Os cálculos foram feitos com base na taxa de fatalidade e na do excesso de mortes face aos anos anteriores, quando comparadas com a média histórica, que se considera dar uma imagem mais apurada do impacto da pandemia na contabilização oficial dos óbitos.