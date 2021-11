Especialistas sul-africanos confiantes na resposta das vacinas à nova variante Ómicron

Os principais especialistas da África do Sul na luta contra a pandemia manifestaram-se esta segunda-feira cautelosamente otimistas quanto à capacidade das vacinas existentes para prevenir a covid-19 grave resultante do contágio pela nova variante Ómicron.

"Com base no que sabemos, e na forma como outras variantes de preocupação reagiram à imunidade vacinal, podemos esperar que ainda veremos uma elevada eficácia contra a hospitalização e doenças graves", afirmou Salim Abdool Karim, um dos principais cientistas sul-africanos envolvidos no combate à covid-19, em declarações esta segunda-feira numa conferência de imprensa virtual.

"É provável que a proteção contra as vacinas se mantenha forte. Não sabemos isto definitivamente, estão a ser feitos estudos, mas, com base no que sabemos, podemos esperar que este seja o cenário provável, que as vacinas se aguentem bem em termos de prevenção de hospitalizações porque dependem mais da imunidade das células T e menos de anticorpos", acrescentou.