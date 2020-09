Estados Unidos apoiam Cabo Verde com 1,3 milhões de euros no âmbito da Covid-19

O Governo norte-americano anunciou esta quinta-feira um apoio de 1,5 milhões de dólares (1,3 milhões de euros) a Cabo Verde, para ajudar o arquipélago na mitigação da crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

Em nota a que a Lusa teve acesso, a embaixada dos Estados Unidos na Praia explica que este apoio, confirmado pelo Departamento de Estado, será concedido "a empresas cabo-verdianas que trabalham em setores de mão de obra intensiva", predominantemente empregando mulheres e jovens.

"Os fundos serão investidos com o objetivo de manter empregos e permitir que essas empresas se ajustem às rápidas mudanças no ambiente económico, causadas pela pandemia", lê-se.

As receitas do Turismo representam 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde, mas o arquipélago está encerrado de desde 19 de março a voos internacionais, sem prazo para retoma da atividade turística, pelo que o país já enfrenta uma profunda crise económica.

A Embaixada norte-americana acrescenta que este financiamento é parte de um investimento total norte-americano de 5,8 milhões de dólares do Fundo de Apoio Económico (ESF) destinado a ajudar Cabo Verde, Zimbabué e Djibuti para "financiar esforços de mitigação de curto prazo e enfrentar os impactos de segunda ordem da pandemia a longo prazo, em vários setores".

O apoio a Cabo Verde será gerido pelo Embaixada norte-americana e pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), através do Hub de Comércio e Investimento da África Ocidental, "uma iniciativa destinada a gerar novos investimentos privados, criar empregos e aumentar o valor das exportações com ênfase particular na capacitação de mulheres e jovens".

Segundo a Embaixada, esta apoio financeiro junta-se ao equipamento no setor da saúde disponibilizado em junho ao Ministério da Saúde de Cabo Verde, "para apoiar populações vulneráveis e abastecer centros de saúde locais na luta contínua contra a covid-19".

"Esta iniciativa tem por base a histórica assistência externa dos EUA a Cabo Verde, totalizando mais de 284 milhões de dólares nos últimos 20 anos, dos quais mais de 61 milhões de dólares foram investidos no domínio da saúde", recorda a mesma nota.