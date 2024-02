Estados Unidos "condenam firmemente" violência no leste da República Democrática do Congo

Os Estados Unidos condenaram a escalada da violência no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), atribuída aos rebeldes do M23 e pediram o fim imediato das hostilidades.

Há cerca de 10 dias, os combates entre o M23 (Movimento do 23 março), apoiado por unidades do exército ruandês, e as forças da RDCongo intensificaram-se na zona de Sake, a cerca de 20 quilómetros a oeste de Goma.

"Os Estados Unidos condenam firmemente a escalada da violência no leste da RDCongo devido às ações do grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda e sancionado pelos Estados Unidos e pela ONU, incluindo as incursões na localidade de Sake", de acordo com um comunicado difundido no sábado pelo Departamento de Estado norte-americano.