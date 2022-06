Estudantes, cantor, taxista e empresário entre 14 detidos por crimes sexuais em Cabo Verde

Dois estudantes do ensino secundário, um cantor, um taxista e um empresário estão entre 14 detidos pela polícia cabo-verdiana por suspeitos da prática de vários crimes sexuais contra menores na cidade da Praia, revelou este sábado o Ministério Público.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou em comunicado que ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de 14 homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 59 anos e todos residentes na Praia, indiciados da prática vários crimes sexuais.

"Em causa estão factos suscetíveis de integrarem, por ora, vários crimes de agressão sexual, abuso sexual de crianças e 'sexting' contra menores, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana", informou a mesma fonte, indicando que os crimes foram praticados em diversas datas.

Entre os detidos estão dois estudantes do ensino secundário, de 18 e 19 anos, ambos indiciados cada um de um crime de abuso sexual de crianças, perpetrado contra menores, de 13 e 15 anos, respetivamente.

A esses dois detidos, o Tribunal da Comarca da Praia aplicou como medida de coação a proibição de contacto e aproximação com vítima e apresentação periódica às autoridades.

A polícia cabo-verdiana também deteve um cantor, de 29 anos, indiciado pela prática de um crime de abuso sexual de crianças e um crime de 'sexting' contra uma menor de 14 anos, tendo sido proibido de entrar em contacto e aproximação com vítima e apresentação periódica às autoridades.

Um empresário, de 46 anos, foi indiciado pela prática de três crimes de abuso sexual de crianças e três crimes de 'sexting' contra uma menor de 14 anos, e ficou com as medidas de coação de proibição de contacto e aproximação com vítima e apresentação periódica às autoridades.

Outro detido na mesma operação foi um taxista, de 28 anos, indiciado pela prática de três crimes de abuso sexual de crianças, com penetração, contra uma menor de 14 anos, tendo sido aplicado como medida de coação a proibição de contacto e aproximação com vítima e apresentação periódica às autoridades.

Há mais sete detidos, também acusados de vários crimes de agressão sexual com penetração, contra vizinhas e familiares, um deles contra a própria filha de 15 anos, tendo todos ficado em prisão preventiva.

Mais dois homens foram detidos por suspeitas da prática de um crime de abuso sexual de crianças, tendo sido proibidos de contactar e aproximar-se da vítima e obrigados a apresentar-se periodicamente às autoridades.

Casos de abusos sexuais sobre menores são recorrentes em Cabo Verde, e em 2021 voltaram a aumentar mais 23% face ao ano anterior, com uma média de um caso reportado a cada três dias.