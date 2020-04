Etiópia declara estado de emergência contra a pandemia de coronavírus

A Etiópia declarou esta quarta-feira o estado de emergência contra o novo coronavírus, que afetou oficialmente 55 pessoas e fez dois mortos no país.

Trata-se da primeira vez que o estado de emergência é instaurado na Etiópia desde a chegada ao poder, em abril de 2018, do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, que tem promovido as liberdades políticas no país, até então muito autoritário.

"Devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, o Governo etíope decidiu declarar o estado de emergência, previsto no artigo 93.º da Constituição", declarou Abiy Ahmed, em comunicado.