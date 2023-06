EUA anunciam sanções contra responsáveis pela violência no Sudão

A Casa Branca anunciou esta quinta-feira a aplicação de sanções contra atores "que estão a perpetrar a violência" no Sudão, tendo em conta que as partes em conflito não cumprem o acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos (EUA).

O Departamento de Estado revelou que os EUA vão impor restrições de visto a indivíduos específicos do Sudão, incluindo responsáveis das Forças Armadas sudanesas e dos seus opositores do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, além de líderes do antigo regime de Omar al-Bashir, que são "responsáveis ou cúmplices de minar a transição democrática" do Sudão.

"Estas medidas destinam-se a responsabilizar os responsáveis por minar a paz, a segurança e a estabilidade do Sudão", disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, em comunicado.