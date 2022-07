EUA dão cerca de 98 mil euros a Cabo Verde para combater insegurança alimentar

Os Estados Unidos anunciaram esta terça-feira que vão dar cerca de 98 mil euros, 100 mil dólares, em assistência humanitária imediata a Cabo Verde para combater a insegurança alimentar que se generalizou no seguimento da invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Os Estados Unidos, através da Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID), vai dar um montante inicial de 100 mil dólares em assistência humanitária imediata a Cabo Verde em resposta à insegurança alimentar generalizada que resulta dos efeitos de anos de seca, da pandemia de covid-19, aumento da inflação e constrangimentos na oferta devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

No texto, os EUA dizem que "mais de 46 mil pessoas, representando cerca de 10% da população de Cabo Verde, estão a enfrentar insegurança alimentar entre junho e agosto de 2022, mais do dobro do número de pessoas afetadas durante a estação alta em 2018".